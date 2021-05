Mundo Vacinas atuais são eficazes contra todas as variantes do coronavírus, diz OMS Hans Kluge, o diretor para a Europa da OMS, comentou que as vacinas anti-Covid autorizadas possuem eficiência para combater inclusive a cepa indiana, que vem devastando o país asiático

A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou nesta quinta-feira (20) que as vacinas são eficazes contra "todas as variantes" do novo coronavírus. Hans Kluge, o diretor para a Europa da OMS, comentou que as vacinas anti-Covid autorizadas possuem eficiência para combater todas as variantes do vírus, incluindo a cepa indiana, que vem devastando o país asiáti...