Mundo Vacina da Pfizer é eficaz contra variante sul-africana do coronavírus, apontam dados preliminares As empresas farmacêuticas anunciaram ainda que a BNT162b2 mantém alta eficácia (91,3%) contra o coronavírus mesmo após seis meses após aplicação da segunda dose

Pfizer anunciou que sua vacina contra a Covid-19, desenvolvida em parceria com a empresa alemã de biotecnologia BioNTech, é eficaz contra a variante do coronavírus primeiramente identificada na África do Sul (B.1.351). Em um comunicado publicado nesta quinta-feira (1º), a empresa afirma que no braço sul-africano do estudo realizado com o ...