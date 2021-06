Mundo Vacina cubana contra Covid-19 tem eficácia de 62%, aponta estudo preliminar Imunizante batizado de Soberana 2 é um dos cinco produzidos no país e em fase de testes

A vacina cubana contra Covid-19 chamada Soberana 2 tem eficácia de 62% quando aplicada em duas doses, segundo um anúncio da farmacêutica estatal BioCubaFarma no último domingo (20). Esse foi o principal achado dos testes de fase 3 do imunizante, com base na aplicação de duas das três doses previstas no estudo. "Em algumas semanas teremos os resultados finais de e...