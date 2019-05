Mundo Vítima pediu ajuda por mensagem de voz para salvar família brasileira que inalou gás no Chile Áudios foram compartilhados com a polícia chilena momentos antes do consulado do país entrar no imóvel

Mensagens de áudios divulgadas por familiares nesta quinta-feira, 23, descrevem os últimos momentos dos seis brasileiros que morreram em Santiago após a inalação de gás. As duas gravações foram enviadas por Débora Muniz Nascimento de Souza, 38 anos, que estava no Chile junto do marido (Fabiano de Souza, de 41 anos), dos dois filhos adolescentes (Karoliny, d...