Redação O POPULAR Com FolhaPress

Imagens registradas por moradores e compartilhadas em redes sociais mostram a destruição após o vulcão Cumbre Vieja, na ilha espanhola de La Palma, no arquipélago das Canárias, entrar em erupção no domingo (19). O fenômeno natural ocorreu dias após intensa vigilância devido à sua atividade sísmica.

O vulcão expeliu grandes colunas de fumaça, cinzas e lava, de acordo com as primeiras imagens transmitidas ao vivo pela televisão pública espanhola por volta das 15h30 (11h30 no horário de Brasília). O presidente regional das Canárias, Ángel Víctor Torres, afirmou que foi uma sorte a erupção ter acontecido em uma área despovoada na ilha de 80 mil habitantes e que não há registro de feridos.

O Cumbre Vieja ficou em alto nível de alerta por uma semana devido ao aumento da atividade sísmica na ilha. Desde sábado, o Instituto de Vulcanologia das Ilhas Canárias registrou vários milhares de terremotos de baixa intensidade, de magnitude até 4, na área do vulcão. A erupção começou na área de Cabeza de Vaca, em El Paso, informou o governo local da ilha.