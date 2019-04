Mundo Vídeo mostra momento em que torre principal da Catedral de Notre Dame desmorona; veja 'A partir de agora, uma missão especial foi iniciada para tentar salvar todas as obras de arte que for possível', afirmou Emmanuel Grégoire, vice-prefeito de Paris

O incêndio que atinge a Catedral de Notre Dame, no centro de Paris, na França, na tarde desta segunda-feira, 15, destruiu sua principal torre, disse Emmanuel Grégorie, vice-prefeito de Paris, lamentando os "danos colossais". Os bombeiros lutavam para controlar as chamas, que já haviam começado a consumir também as torres dianteiras. The moment #NotreDame’s spire fe...