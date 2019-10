Mundo Uruguai chama embaixador do Brasil para pedir explicações sobre fala de Bolsonaro O presidente do Brasil teria falado sobre o processo eleitoral que se desenvolve no Uruguai em entrevista

O governo do Uruguai informou em nota nesta quinta-feira que convocou o embaixador do Brasil no país, Antonio Simões, para solicitar "explicações sobre as expressões vertidas pelo senhor Presidente Jair Bolsonaro" em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, publicada em 29 de outubro, "relacionadas ao processo eleitoral que se desenvolve em nosso país". Na entr...