Mundo Universidade de Oxford não encontrou ‘fortes indícios’ da eficácia da ivermectina contra a Covid-19 O estudo da Oxford está apenas no início e a equipe responsável afirmou ao Comprova que não possui expectativa de prazo para a publicação de resultados

É enganosa a declaração do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) de que "a Oxford encontrou fortes indícios de que ivermectina realmente previne ou, no primeiro momento, é salutar e começaram a estudar com mais profundidade", referindo-se à covid-19. O estudo anunciado pela Universidade de Oxford existe, mas afirma apenas que uma pesquisa randomizada será iniciada c...