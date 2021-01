Mundo União Europeia aprova uso da vacina da Moderna contra Covid-19 Esta será a segunda vacina recomendada pela agência, que já autorizou a aplicação do imunizante da Pfizer/BionTech

A EMA (Agência Europeia de Medicamentos) anunciou nesta quarta-feira (6) que autorizou o uso da vacina da Moderna contra o coronavírus. Esta será a segunda vacina recomendada pela agência, que já autorizou a aplicação do imunizante da Pfizer/BionTech. O CHMP (Comitê de Medicamentos Humanos) reconheceu a qualidade e segurança do medicamento. A decisão foi recomendada após c...