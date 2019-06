Mundo 'Um gay pode ser bom padre', diz cardeal próximo ao Papa Francisco Angelo Becciu comanda Congregação para as Causas dos Santos

Um representante do alto escalão do Vaticano disse neste domingo (9) que um homem gay pode ser um "bom padre". A declaração, dada durante um evento promovido pelo jornal italiano La Repubblica em Bolonha, vai ao encontro do anseio por abertura aos homossexuais promovido pelo papa Francisco. "Ser gay não é um pecado. Porém muito mais que uma aprovação do mundo ga...