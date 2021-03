Mundo UE processa Polônia e pede suspensão de reforma do Judiciário Os governos autoritários da Polônia e da Hungria vêm sendo investigados sob várias suspeitas de ferir as regras democráticas da UE

A Comissão Europeia vai processar a Polônia no Tribunal de Justiça Europeu (TJCE), a mais alta corte da União Europeia, por causa da reforma do Judiciário votada em 2019 e implantada no começo do ano passado. Segundo a comissão, as mudanças na legislação polonesa prejudicam a independência dos juízes, os impede de aplicar a lei da UE e fere princípios fundam...