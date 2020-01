Mundo UE pede "total cooperação" do Irã em investigação de avião abatido Um Boeing 737 da companhia aérea privada ucraniana UIA caiu próximo da capital do Irão, Teerã, provocando a morte de todas pessoas que seguiam a bordo

O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, disse neste sábado (11) que a União Europeia (UE) "reconhece" a responsabilidade do Irã no abate de um avião civil ucraniano na última quarta-feira (8), quer "total cooperação" do Irã. Todas as 176 pessoas a bordo morreram. "A UE reconhece as declarações feitas pelas autoridades iranianas nas quais se assumem respon...