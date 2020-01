Mundo Ucrânia pressiona aliados por evidências de que míssil derrubou Boeing no Irã EUA, Canadá e Reino Unido dizem que avião foi abatido, mas Teerã nega

O presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, afirmou nesta sexta-feira, 10, que a possibilidade de míssil ter abatido o avião com 176 pessoas não pode ser descartada, mas ainda não foi confirmada. Na quinta-feira, 9, autoridades americanas, canadenses e britânicas disseram que o avião foi abatido por engano por um foguete do Irã. A aeronave explodiu minutos após decolar c...