Mundo Twitter suspende perfis falsos que se passavam por apoiadores negros de Trump De acordo com a empresa, os perfis infringiam as regras de spam e de manipulação da plataforma

O Twitter suspendeu uma série de contas falsas que se passavam por apoiadores negros do presidente dos EUA, Donald Trump. De acordo com a empresa, os perfis infringiam as regras de spam e de manipulação da plataforma. "Nossas equipes estão trabalhando diligentemente para investigar essa atividade e tomarão medidas de acordo com as regras do Twitter se as publicações forem ...