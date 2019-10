Mundo Turquia invade Síria e realiza operação militar em área de fronteira Grupos curdos-sírios dizem que pelos menos seis pessoas morreram

A Turquia iniciou hoje (9) uma operação militar na Síria. O governo turco alegou como motivação o combate ao que chamou de ameaças contra seu país, especificamente os grupos denominados Unidades de Proteção do Povo (YPG). Esses coletivos curdo-sírios dominam o nordeste da Síria, região de fronteira com a Turquia, e se opõem ao Estado Islâmico no país. O presidente da Tur...