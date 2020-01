Mundo Tumulto em funeral de general iraniano deixa pelo menos 35 mortos Corpo de general morto pelos Estados Unidos chega à cidade em que será enterrado após quatro dias de homenagens

Pelo menos 35 pessoas morreram e 48 ficaram feridas nesta terça, 7, durante tumulto no funeral do general iraniano Qassim Suleimani em Kerman, sua cidade natal onde será enterrado após quatro dias de homenagens. As informações são de um veículo ligado à TV estatal do Irã. Imagens do tumulto circulam nas redes sociais. Na segunda, uma multidão se reuniu na Univer...