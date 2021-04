Mundo Tumulto durante peregrinação deixa pelos menos 44 mortos em Israel As equipes de resgate disseram inicialmente que uma arquibancada desabou para explicar o número de feridos, antes de falar de uma gigantesca "correria"

Pelo menos 44 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas em um tumulto ocorrido durante uma peregrinação judaica ortodoxa no norte de Israel na madrugada desta sexta-feira (horário local, noite de quinta-feira no Brasil), no maior evento de massa desde o início da pandemia da Covid-19 no país. "Contamos 38 mortos no local, mas há outros no hospital", informou à AFP ...