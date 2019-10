Mundo Tufão Hagibis avança e pode atingir região metropolitana de Tóquio Fenômeno é considerado um dos mais poderosos neste ano e deve levar ventos violentos e chuva contínua nas áreas

O Hagibis, um dos tufões considerados mais poderosos neste ano, está avançando para atingir amplas áreas da parte leste do Japão, incluindo Tóquio, entre sábado (11) e domingo. A Agência de Meteorologia do Japão classificou o Hagibis como muito forte, na categoria do segundo mais potente. Ele é também de grande tamanho e deverá trazer ventos violentos e chuva contín...