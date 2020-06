Mundo Trump tenta recuperar voto de religiosos com discurso agressivo e Bíblia na mão Presidente estadunidense defendeu uma repressão dura contra os protestos nos EUA, que chegaram ao oitavo dia nesta terça-feira (2)

O discurso incendiário do presidente Donald Trump, que defendeu uma repressão dura contra os protestos nos EUA, agravou ainda mais a situação. As manifestações contra o racismo e a violência policial, que chegaram ao oitavo dia, tiveram nesta terça-feira, 2, mais gente na rua do que o habitual em Nova York, Los Angeles e Washington. Em Nova York, ...