Mundo Trump se isolou em bunker na Casa Branca durante protestos em Washington Local foi designado para uso em emergências como ataques terroristas, de acordo com um Republicano próximo à Casa Branca

Agentes do serviço secreto dos Estados Unidos levaram o presidente americano, Donald Trump, a um bunker na Casa Branca na noite de sexta-feira, 29, enquanto centenas de manifestantes se reuniam no lado de fora da mansão, com alguns atirando pedras e enfrentando policiais.Trump passou quase uma hora no bunker, que foi designado para uso em emergências como ataques t...