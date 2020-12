Mundo Trump repete que houve fraude nas eleições e chama Biden de “presidente falso” O republicano publicou em perfil no Twitter e rede social rotulou as postagens como “conteúdo contestável”

O presidente dos EUA, Donald Trump, voltou a acusar de fraude as eleições norte-americanas neste sábado (26). O republicano utilizou o seu perfil no Twitter para contestar o pleito e se referiu ao presidente eleito, o democrata Joe Biden, como “presidente falso”. A plataforma rotulou a série de posts do republicano com a mensagem “esta alegaç...