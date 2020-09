Mundo Trump quer que TikTok seja excluído de lojas de apps dos EUA neste domingo (20) Casa Branca também solicita remoção do WeChat; aplicativo continuará para quem tiver baixado no celular

O TikTok será removido das lojas de apps dos Estados Unidos a partir do domingo (20), com a implementação em Washington de ordens executivas do presidente Donald Trump que também tomam por alvo o WeChat, um app chinês de mídia social, de acordo com uma pessoa informada sobre os planos. O Departamento de Comércio dos Estados Unidos, que executará as ordens, não de...