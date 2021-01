Mundo Trump quebra tradição pela 4ª vez ao não comparecer à posse de Biden A ruptura nessa tradição ocorreu apenas outras três vezes na história do país

A 12 dias do fim de seu mandato como presidente dos EUA, Donald Trump quebrou mais um protocolo: anunciou que não irá à posse de seu sucessor, o democrata Joe Biden. Ainda que tenha precedentes, a ruptura nessa tradição ocorreu apenas outras três vezes na história do país, todas elas no século 19. A Constituição americana afirma que o mandato do presidente expira...