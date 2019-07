Mundo Trump pode nomear filho para embaixada no Brasil se Eduardo Bolsonaro for para os EUA, diz jornal Segundo a publicação, o nome de Eric é o cogitado entre os cinco filhos do presidente norte-americano

Um dos filhos do presidente norte-americano Donald Trump poderá ser nomeado para a embaixada no Brasil caso Eduardo Bolsonaro assuma o cargo de embaixador brasileiro nos Estados Unidos, revelou uma fonte do governo federal ao jornal O Globo nesta sexta-feira (12). Segundo a publicação, o nome de Eric é o cogitado entre os cinco filhos de Trump. O herdeiro amer...