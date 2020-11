Mundo Trump perde mais um recurso na Pensilvânia contra resultado das eleições A demanda apresentada pelos republicanos exigia a anulação dos votos enviados por correio ou a invalidação de todos os votos, o que deixaria aos legisladores locais a escolha do vencedor no estado

A Suprema Corte da Pensilvânia rejeitou neste sábado (28) mais um recurso da campanha do presidente Donald Trump, que alegava irregularidades durante as eleições nos Estados Unidos. A demanda apresentada pelos republicanos exigia a anulação dos votos enviados por correio ou a invalidação de todos os votos, o que deixaria aos legisladores locais a escolha do ven...