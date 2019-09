Mundo Trump pediu informações a premiê australiano para desacreditar inquérito sobre Rússia, diz jornal O presidente pressionou o primeiro-ministro da Austrália, Scott Morrison, para que ele descobrisse detalhes da origem da investigação sobre sua campanha presidencial de 2016

O presidente dos EUA, Donald Trump, ganhou nesta segunda-feira (30), mais um escândalo no currículo. Segundo dois funcionários do governo, citados pelo jornal The New York Times, o presidente, em um telefonema, pressionou o primeiro-ministro da Austrália, Scott Morrison, para que ele descobrisse detalhes da origem da investigação sobre sua campanha p...