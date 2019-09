Mundo Trump ordena novas sanções ao Irã após ataque à Arábia Saudita Presidente faz o anuncio por meio de sua conta no Twitter momentos antes da visita do Secretário de Estado americano ao príncipe herdeiro do trono da Arábia Saudita

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, determinou nesta quarta-feira, 18, uma nova rodada de sanções contra o Irã, como parte da resposta aos ataques ao maior centro de refinamento de petróleo do mundo e a um campo de petróleo na Arábia Saudita, no sábado. "Eu acabo de instruir o Secretário do Tesouro a aumentar substancialmente as Sanções contra o Irã", escr...