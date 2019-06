Mundo Trump lança oficialmente campanha pela reeleição em 18 de junho Em mensagem no Twitter nessa sexta-feira (31), ele afirmou que fará um grande comício nessa data em Orlando, na Flórida

O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, disse que anunciará oficialmente sua candidatura ao segundo mandato, nas eleições de 2020, em 18 de junho. Em mensagem no Twitter nessa sexta-feira (31), ele afirmou que fará um grande comício nessa data em Orlando, na Flórida. I will be announcing my Second Term Presidential Run with First Lady Melania, Vic...