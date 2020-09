Mundo Trump endurece sanções a Cuba em aceno a eleitores latinos da Flórida Com 29 delegados no Colégio Eleitoral americano, a Flórida é considerada um estado chave para o pleito

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira (23) uma série de restrições à importação de produtos cubanos e proibiu os cidadãos americanos de se hospedarem em propriedades do governo cubano --o que inclui a imensa maioria dos hotéis do país. Anunciadas a 40 dias das eleições americanas, as medidas acenam à comunidade de cubanos na Flórida, q...