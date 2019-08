Mundo Trump elogia Bolsonaro e diz dar apoio total a presidente do Brasil 'Ele está trabalhando duro nos incêndios na Amazônia e, em todos os aspectos, está fazendo um grande trabalho para o povo do Brasil', declarou o presidente dos Estados Unidos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse apoiar plenamente o presidente Jair Bolsonaro (PSL) ao mencionar as queimadas na Amazônia. A manifestação do americano vem em meio à pressão internacional sobre a política ambiental do governo brasileiro, especialmente vinda dos países europeus. “Conheci bem o presidente Bolson...