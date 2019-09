Mundo Trump e presidente da Ucrânia voltam a negar qualquer irregularidade em telefonema O presidente estadunidense afirmou a jornalistas que havia dito apenas que o país europeu combatesse a corrupção em geral, sem especificamente ter como alvo Joe Biden

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a negar nesta quarta-feira (25) qualquer irregularidade no telefonema que teve com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenski. Durante reunião em Nova York com o próprio Zelenski, Trump afirmou a jornalistas que havia dito apenas que o país europeu combatesse a corrupção em geral, sem especificamente ter como alvo J...