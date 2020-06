O presidente dos EUA, Donald Trump, classificou os testes para Covid-19 como “uma espada de 2 gumes” em comício realizado neste sábado (20), em Oklahoma. Ele teria incentivado as autoridades a reduzir a testagem:

“A testagem é uma espada de 2 gumes. Nós testamos 25 milhões de pessoas (…). Quando você testa tanto, você vai encontrar mais gente, mais casos. Então eu disse para meu pessoal: ‘Por favor, reduzir a testagem’. Eles testam e testam”.

Um representante da Casa Branca afirmou à agência Reuters que o comentário foi “uma brincadeira”.

Os Estados Unidos são o país com maior número de pessoas que comprovadamente foram infectadas e também o com mais mortes pelo novo coronavírus. Até a publicação desta reportagem, eram 2,3 milhões de casos e 122 mil vítimas, de acordo com o monitor Worldometers.

O presidente dos EUA também chamou a Covid-19 de “kung-flu”. “Flu” significa “gripe” em inglês:

“É uma doença que, sem dúvidas, tem mais nomes que qualquer outra na história. Eu posso citar ‘kung flu’, posso citar 19 versões diferentes de nomes. Muitos chamam de vírus, o que ele é. Muitos chamam de gripe –qual a diferença?”.

Mais tarde, Trump criticou a imprensa por se recusar a chamar o novo coronavírus de “o vírus chinês”, como ele faz desde o início da pandemia.

O republicando é candidato à reeleição na corrida presidencial deste ano. Leia aqui (em inglês) a transcrição do seu discurso no 1º comício desde o início da epidemia no país.