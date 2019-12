Mundo Trump diz estar pronto para lidar com "surpresa" norte-coreana O mandatário dos EUA também afirmou que o líder norte-coreano, Kim Jong-un, pode enviar “um belo vaso, em vez de um teste de míssil”

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que seu país conseguirá lidar com qualquer surpresa da Coreia do Norte. Em conversa com repórteres em seu resort na Flórida na terça-feira (24), Trump se referiu às recentes ameaças de Pyongyang. O republicano disse: “Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou lidar com as coisas conforme ocorrerem”. O mandatário dos EU...