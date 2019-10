O presidente americano, Donald Trump, confirmou há pouco a morte do chefe do Estado Islâmico, Abu Bakr al-Baghdadi. Em pronunciamento na Casa Branca, o republicano afirmou que o líder islâmico morreu durante uma operação militar dos Estados Unidos na Síria.



Trump afirmou que capturar al-Baghdadi foi a prioridade máxima dos serviços de inteligência durante seu mandato. "Ele era um homem doente e depravado", disse. O presidente agradeceu o apoio da Rússia, Turquia, Síria, Iraque e dos curdos na operação.



O anúncio de Trump era esperado desde a noite de ontem, quando ele escreveu no Twitter que "algo muito grande acabou de acontecer!".

Last night, the United States brought the world's number one terrorist leader to justice. President @realDonaldTrump addresses the death of Abu Bakr al-Baghdadi, the founder and leader of ISIS. Full remarks: https://t.co/3ucibNVOU8 | More: https://t.co/b4fBx9qyY6 pic.twitter.com/odrheyNRtc