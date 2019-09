Mundo Trump confirma morte de filho de Osama bin Laden, herdeiro da Al-Qaeda Hamza bin Laden foi morto em uma operação de contraterrorismo na região do Afeganistão e Paquistão, segundo comunicado; imprensa americana já havia publicado a informação em julho

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou neste sábado, 14, a morte de Hamza bin Laden, o filho do terrorista Osama bin Laden, considerado seu herdeiro à frente da rede Al-Qaeda.Seu óbito havia sido anunciado pela imprensa americana no final de julho, citando fontes confiáveis do governo."Hamza bin Laden, o alto responsável da Al-Qaeda e filho de O...