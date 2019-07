Mundo Trump chama Biden, pré-candidato Democrata à presidência,de projeto de reciclagem Via Twitter, Trump chamou Biden de "projeto de reciclagem" e que não irá vencer a disputa pela presidência em 2020

Candidato à reeleição em 2020, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a atacar neste sábado (6) o ex-vice-presidente Joe Biden, que é pré-candidato do Partido Democrata à presidência do país. Via Twitter, Trump chamou Biden de "projeto de reciclagem" e que não irá vencer a disputa pela presidência em 2020. Joe Biden is a reclamation project. Som...