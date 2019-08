Mundo Trump cancela viagem à Polônia para monitorar passagem de furacão Dorian pode atingir categoria 4, capaz de produzir rajadas mortais

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira que permanecerá no país neste fim de semana, em vez de viajar à Polônia, com a intenção de monitorar melhor a passagem do furacão Dorian, que deve chegar à Flórida. Trump deve ser representado na viagem pelo vice-presidente, Mike Pence. "É muito importante que eu fique aqui. A tempestade parece que ...