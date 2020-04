O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou, na noite desta segunda-feira (20), que vai suspender temporariamente a imigração ao país. No Twitter, ele disse que a medida é para proteger os EUA do “inimigo invisível” do coronavírus.

Além disso, Trump reforçou o tom nacionalista e disse que a decisão também visa à “proteção dos empregos dos americanos”, a quem ele se refere como “great american citizens", ou seja "grandes cidadãos americanos". A taxa de desemprego nos EUA explodiu após a chegada da pandemia.

In light of the attack from the Invisible Enemy, as well as the need to protect the jobs of our GREAT American Citizens, I will be signing an Executive Order to temporarily suspend immigration into the United States!