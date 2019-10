Mundo Trump anuncia sanções à Turquia por ataque aos curdos EUA falam em interromper as negociações comerciais e aumentar as tarifas de aço; União Europeia decide limitar vendas de armas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou ontem que vai impor sanções contra a Turquia, interromper as negociações comerciais e aumentar as tarifas de aço ao país. A ação, segundo ele, representa um esforço para pressionar Ancara a cessar os ataques aos curdos na Síria - o que só foi possível depois que o presidente americano retirou as tropas americanas que ...