Mundo Trump ameaça impor sanções ao Iraque se tropas americanas forem expulsas Presidente mencionou ainda possibilidade de atacar instituições culturais do Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou aplicar sanções contra o aliado Iraque após o parlamento do país pedir que tropas americanas deixassem seu território. A declaração foi feita neste domingo, 5, em entrevista a repórteres do Air Force One. "Temos uma base aérea extraordinariamente cara que está lá. Custou bilhões de dólares para construir, muito ...