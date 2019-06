Mundo Trump ameaça atacar Irã com "força esmagadora" e fala em "obliteração" Ele também escreveu que "declarações muito ofensivas e ignorantes do Irã apenas mostram que eles não compreendem a realidade"

O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, ameaçou retaliar com "grande e esmagadora força" qualquer ataque do Irã. Nessa terça-feira (25), Trump publicou no Twitter que "qualquer ataque do Irã sobre qualquer coisa americana será enfrentado com grande e esmagadora força" e que "em algumas regiões esmagador significa obliteração". Ele também escreveu que "d...