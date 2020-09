Mundo Trump admite que minimizou intencionalmente a gravidade da pandemia Presidente estadunidense admitiu em entrevistas para o jornalista Bob Woodward que escondeu intencionalmente do público americano a gravidade do coronavírus

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, admitiu em entrevistas para o jornalista Bob Woodward que escondeu intencionalmente do público americano a gravidade do coronavírus. As declarações do republicano foram divulgadas nesta quarta (9) pelo jornal The Washington Post e pela rede de TV CNN. Ambos tiveram acesso antecipado ao novo livro de Woodwa...