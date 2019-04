Mundo Tribunal retira a imunidade parlamentar de Juan Guaidó Decisão da Justiça, controlada pelo chavismo, abre caminho para prisão do líder opositor, que teve os bens bloqueados e não pode deixar o país

O Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela, controlado pelo chavismo, retirou ontem a imunidade parlamentar do líder opositor Juan Guaidó.A decisão abre caminho para que o presidente da Assembleia Nacional, que se declarou presidente interino do país em janeiro, seja preso. O presidente do TSJ, Maikel Moreno, também bloqueou os bens do deputado e reiterou sua proibiç...