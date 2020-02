Mundo Travessia de migrantes do México aos EUA cai quase 75% Entre janeiro e maio de 2019, a migração de pessoas sem documentação regular na fronteira sul dos EUA disparou quase 150%, provocando uma reação furiosa do presidente Donald Trump

O chanceler do México, Marcelo Ebrard, anunciou nesta segunda-feira, 12, que o fluxo de imigrantes ilegais que cruzam a fronteira para os Estados Unidos, sobretudo centro-americanos, diminuiu 74,5% em oito meses desde que o México apresentou seu plano de migração e desenvolvimento. "As travessias para os EUA tiveram uma redução de 74,5%, coincidindo com os resgates...