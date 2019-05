Mundo Tornados deixam mortos, feridos e milhares de pessoas sem energia nos Estados Unidos Administração Nacional Oceanográfica e Atmosférica estima que até 52 destes fenômenos afetaram o meio-oeste americano

Os moradores Ohio ainda inspecionam as casas e ruas afetadas por enormes tornados que varreram este Estado do nordeste dos Estados Unidos, com um saldo de pelo menos uma morte e vários feridos, além de danos e cortes de energia. Na cidade de Dayton, no Estado de Ohio, o fenômeno deixou 80 mil pessoas sem energia elétrica. "Temos casas em ruínas, complexos inteiros de...