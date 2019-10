Mundo Tiroteio perto de sinagoga na Alemanha deixa 2 mortos Um suspeito já foi preso. Tiros foram desferidos durante o Yom Kippur, uma das datas mais importantes do calendário judáico

Um tiroteio deixou pelo menos duas pessoas mortas perto de uma sinagoga em Halle, no leste da Alemanha, nesta quarta-feira (9). Em mensagem no Twitter, as forças de segurança da cidade afirmaram que foram disparados "vários tiros" e que os supostos autores do crime "fugiram em um veículo". "Pedimos às pessoas que fiquem em suas casas", disse a Polícia de Halle. Um suspeito já...