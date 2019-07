Mundo Tiroteio em Nova York deixa ao menos um morto e 11 feridos O prefeito Bill de Blasio escreveu no Twitter na madrugada deste domingo que o tiroteio no bairro de Brownsville, no leste do Brooklyn, "destruiu um evento pacífico do bairro"

Tiros em um grande evento ao ar livre no Brooklyn, bairro de Nova York, nos Estados Unidos, mataram um homem e feriram pelo menos 11 no final da noite de sábado, 27, informou a polícia local. O prefeito Bill de Blasio escreveu no Twitter na madrugada deste domingo que o tiroteio no bairro de Brownsville, no leste do Brooklyn, "destruiu um evento pacífico do bairro". Um porta-...