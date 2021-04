Mundo Tiros em escola do Tennessee deixam vítimas, diz polícia Ataques a tiros nos EUA triplicaram nesta década e somam 526 mortes desde 2010

Um incidente com disparos de arma de fogo deixou vítimas em uma escola de Knoxville, no estado do Tennessee, nesta segunda-feira (12), disse a polícia, que reportou a atuação de várias agências no local. Segundo publicação do Twitter, um agente foi atingido. A polícia realiza uma investigação na área e pede para que se evite o local. Uma fonte, que pediu anoni...