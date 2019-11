Mundo Terremoto devasta Albânia, deixa 23 mortos e 600 feridos Epicentro foi registrado entre as cidades de Shijak e Durrës

Um terremoto de 6,2 graus atingiu a Albânia na madrugada desta terça-feira (26), próximo à cidade de Durrës, que fica na zona costeira do Mar Adriático. De acordo com fontes locais, ao menos 23 pessoas morreram e 600 ficaram feridas. Até o momento, 40 foram resgatas com vida de escombros. O tremor de terra ocorreu às 3h locais, e ao menos outras quatro réplic...