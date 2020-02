Mundo Terraplanista morre em lançamento de foguete caseiro que seria usado para provar que a Terra é plana "Mad" Mike Hughes construiu nave em casa para explorar espaço; lançamento e queda foram filmados para documentário

O americano Mike Hughes, de 64 anos, um defensor de que a Terra é plana, morreu neste sábado, 22, ao despencar no chão instantes depois de que o foguete caseiro em que viajava fora lançado no deserto da Califórnia, nos Estados Unidos. A morte foi informada neste domingo pelos meios de comunicação locais. A cena de lançamento do foguete faria parte do programa Homemade A...